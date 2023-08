Lo spettacolo delle Caretta Caretta a Pozzuoli: tartaruga deposita uova in spiaggia e torna in mare – FOTO E VIDEO

POZZUOLI – Ha raggiunto l’arenile, ha depositato le uova ed è tornata in mare. Uno spettacolo ripreso con gli smartphone questa mattina all’alba al lido Napoli di Lucrino, dove una tartaruga Caretta Caretta ha realizzato il proprio nido. Proprio come avvenne nel 2007 quando, nello stesso tratto di spiaggia, andò in scena la schiusa di un nido. Stesse scene vissute appena un mese fa anche sulla spiaggia di Licola Mare, dove una Caretta Caretta ha depositato ben 107 uova. I gestori del Lido Napoli, questa mattina, hanno provveduto a isolare l’area del nido che è stata interdetta e messa in sicurezza. In Campania, fino a settembre, con la schiusa degli ultimi nidi, vanno avanti le attività che si svolgono nell’ambito del progetto Caretta in Vista, promosso da un gruppo di lavoro formato da vari enti e associazioni e coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn.

*A seguire il video e le foto della tartaruga Caretta Caretta al lido Napoli di Lucrino