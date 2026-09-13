POZZUOLI/ Hub di via Artiaco ancora chiuso: consigliere di maggioranza attacca tutti «Stanno ancora a pulire da 2 anni»

POZZUOLI – Tiene ancora banco la polemica sui ritardi all’Hub di via Artiaco, annunciato otre due anni fa e mai aperto. Nuove accuse alla cabina di regia della Regione Campania e al commissario straordinario per l’emergenza bradisismo arrivano dal consigliere comunale di Pozzuoli, Paolo Tozzi «Mi fa incazzare che a Bagnoli in 7 giorni costruiscono un villaggio con capannoni, hangar, servizi, spalti per gare indecifrabili e altro e a Pozzuoli stanno ancora a pulire l’area HUB per alloggi e strutture per l’emergenza bradisismo da due anni» ha detto Tozzi che ha rilanciato il suo “no” alla richiesta dello stato di emergenza per i Campi Flegrei, bocciata dalla maggioranza durante l’ultimo consiglio comunale «Ecco uno dei motivi perché non vogliamo lo stato di emergenza – ha spiegato Tozzi – Spendono soldi su interventi non decisi in Consiglio Comunale. Noi vogliamo case container per la prima accoglienza in caso terremoti importanti. Dottor Soccodato hai capito?».