Porto di Pozzuoli, trasportatori e commercianti chiedono tempi certi per il passaggio dei tir

POZZUOLI – La New Atec, associazione dei trasportatori e commercianti ischitani, ha inviato una al prefetto di Napoli, Michele di Bari, e al Comune di Pozzuoli per chiedere informazioni sullo stato degli interventi e sul cronoprogramma dei lavori e sulla riapertura del tratto di via Fasano-via Roma chiuso ai mezzi pesanti. L’ordinanza attualmente in vigore, infatti, termina i suoi effetti il 19 settembre, ma la cessazione dei divieti è legata al venir meno delle condizioni di criticità e al ripristino della sicurezza della viabilità. Lo stop alle partenze di mezzi pesanti dal porto flegreo ha avuto inoltre ripercussioni sugli approvvigionamenti di Ischia e Procida: per garantire la continuità del trasporto merci, i tir di maggiori dimensioni sono stati infatti dirottati al porto di Napoli, con un aggravio logistico ed economico per gli operatori. Lo spostamento ha interessato anche il trasporto marittimo dei carburanti destinati alle isole facendo aumentare i costi per la movimentazione di benzina e gas.