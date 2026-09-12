POZZUOLI/ Furto di acqua e corrente nella casa dell’ex custode della scuola Reginelle: una persona denunciata

POZZUOLI – Furto di energia elettrica e allaccio idrico non autorizzato. È quanto hanno scoperto ieri gli agenti della Polizia Municipale durante un controllo all’interno dell’edificio dell’ex custode del plesso Oriani-Diaz di via Reginelle. Nei guai è finito l’occupante su cui dal 2024 pende un’ordinanza di sgombero da parte del comune di Pozzuoli a seguito della cessazione dell’attività di custode.

I CONTROLLI – Durante le verifiche – condotte dagli agenti delle sezioni abusivismo ed edilizia insieme ai tecnici dell’acquedotto e dell’Enel – sono emerse una serie di criticità che hanno portato a una denuncia, a piede libero, per furto idrico ed elettrico. Nonostante l’ordinanza di sgombero tutt’ora in vigore, infatti, la casa resta ancora occupata senza alcun titolo.

LA SCUOLA – Inoltre, come documentato nei giorno scorsi, il cortile di pertinenza della scuola materna ed elementare sarebbe stato trasformato in parcheggio per auto nelle ore extrascolastiche. Qualcuno degli occupanti, infatti, sarebbe in possesso delle chiavi del cancello. A ciò, nei giorni scorsi, si è aggiunta la presenza di un cavo elettrico volante che da una palazzina popolare entrava direttamente nell’edificio scolastico. Cavo che prima del blitz della Polizia Municipale è stato rimosso. La casa, intanto, resta occupata abusivamente.