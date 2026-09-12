Scontro tra camion rifiuti e auto: due feriti all’ospedale di Pozzuoli

MARANO – Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in via San Rocco altezza civico 408, per un incidente stradale tra un autocarro per la raccolta dei rifiuti e una lancia Y Il mezzo della nettezza urbana si è ribaltato. In ospedale a Pozzuoli due operatori ecologici di 41 e 20 anni (codice arancione e azzurro), nell’ospedale di Giugliano il terzo operatore classe 76 e il conducente dell’auto di 24 anni (entrambi codice giallo). Poco prima dell’arrivo di Carabinieri e polizia locale, un 52enne alla guida di una fiat 500 ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro lo spartitraffico, ribaltandosi. È stato portato in codice verde all’ospedale di Giugliano. Rilievi in corso e dinamica da chiarire.