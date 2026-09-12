POZZUOLI/ Travolge un motociclista e scappa: 45enne preso dalla Polizia Municipale

POZZUOLI – È stato rintracciato dalla Polizia Municipale di Pozzuoli il conducente dell’autovettura che, nei giorni scorsi, a Monterusciello, è rimasto coinvolto in un incidente stradale dandosi successivamente alla fuga. Nel sinistro ad avere la peggio è stato un motociclista, che, a seguito dell’impatto, ha riportato lesioni per le quali gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni. Gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno immediatamente avviato le attività investigative finalizzate all’identificazione del conducente che si era allontanato senza prestare soccorso e senza attendere l’intervento degli organi di polizia.

LA DENUNCIA – Le indagini, coordinate dal Comandante Fabio Felice De Silva, sono state condotte attraverso una serie di accertamenti capillari sul territorio. In particolare, gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area e raccolto le testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti. L’attività investigativa ha consentito di risalire all’autovettura coinvolta e successivamente di identificare il conducente, risultato essere un quarantacinquenne residente nel Comune di Quarto. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato connesse alla fuga e all’omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.