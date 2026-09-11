Aperta la nuova stazione della Cumana di Pozzuoli

POZZUOLI – Taglio del nastro questa mattina alla nuova stazione della cumana di Pozzuoli. Al terminal di via Fasano, per l’occasione, erano presenti, tra gli altri, il vice presidente della Regione Campania Mario Casillo, il presidente di EAV Pietro Diamantini e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. Contestualmente da questa mattina è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sull’intera linea Cumana tra Montesanto e Torregaveta. Con la riapertura della tratta Bagnoli-Torregaveta, interrotta a seguito degli eventi bradisismici dello scorso 31 luglio, torna quindi pienamente operativo il collegamento ferroviario tra Napoli e l’area flegrea. La ripresa della circolazione è stata resa possibile dal completamento degli interventi di messa in sicurezza della galleria di Monte Olibano e consente di ripristinare un collegamento importante per la mobilità quotidiana di pendolari, studenti e lavoratori dell’area. Contestualmente alla riapertura della linea è entrata in esercizio anche la nuova stazione EAV di Pozzuoli, in via Fasano, da oggi aperta al servizio viaggiatori.