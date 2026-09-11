A Bacoli parte rassegna teatrale con un concerto di fine estate dedicato a Ennio Morricone

BACOLI – Dal 12 al 27 settembre una rassegna di spettacoli, musica e cultura a Bacoli che ospita “Risonanze Flegree… a teatro”, una rassegna dedicata al teatro, alla musica e allo spettacolo, promossa dalla Città di Bacoli e dalla Regione Campania. Un appuntamento pensato per illustrare il programma e gli obiettivi di “Risonanze Flegree… a teatro”, iniziativa che porta spettacoli, musica e momenti di intrattenimento in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, trasformando gli scenari flegrei in veri e propri palcoscenici a cielo aperto. Il progetto mira a rigenerare la vita cittadina dopo le difficoltà legate al bradisismo, rafforzando il senso di comunità, sostenendo gli artisti locali e riattivando gli spazi urbani e paesaggistici come luoghi di incontro, creatività e bellezza condivisa.

IL PROGRAMMA – Il programma prenderà il via il 12 settembre alle ore 19:30, al Porto di Baia, con il monologo “Uno contro zero”, a cura di Geremia Longobardo, dedicato al mito di Enzo D’Angelo. La rassegna proseguirà il 16 settembre alle ore 20:30, in Piazza Enzo Rigatti di Baia, con lo spettacolo “Donne che in…cantano”, a cura del trio “Gli Chapeaux” composto da Carlo Liccardo (attore e regista), Federica Cardone (cantante) e il M° Andrea De Vivo (pianista). Un tributo alle grandi dive che hanno segnato la storia della musica (Etta James, Areta Franklin, whitney Houston, Marilyn Monroe, Maria Callas, Mina e tante altre). Il 19 settembre alle ore 21:00, presso la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Cappella, sarà la volta dello spettacolo di cabaret “Show Mast go on”, a cura di Marco Lanzuise e Salvatore Turco. Il 20 settembre alle ore 20:00, alla Marina Grande di Bacoli, con “629 un mare di sabbia”, spettacolo a cura del Nuovo Teatro Sanità. Una rappresentazione teatrale che dà voce al dramma contemporaneo delle migrazioni e all’isolamento umano, scuotendo le coscienze per trasformare il teatro in uno spazio di denuncia e di riflessione collettiva. Si invita il pubblico a munirsi di telo mare per assistere allo spettacolo direttamente sulla spiaggia al fine di rendere ancor più suggestiva l’ambientazione scenica. Il 26 settembre alle ore 21:00, il Parco Borbonico del Fusaro farà da cornice allo spettacolo di varietà “Lusingame”, a cura dell’APS Enart Cantiere Teatrale Flegreo. Un viaggio nella canzone classica napoletana arricchito ed alternato da momenti di cabaret con l’attore/cantante Emanuele Cangiano accompagnato da un soprano e un pianoforte. La rassegna si concluderà il 27 settembre alle ore 18:00, al Pontile di Torregaveta, con il “Concerto musicale di fine estate al tramonto”, a cura del Duo Parthenope, con musiche di Ennio Morricone. Le note del M° Angelo Barletta (pianista di Bacoli) e del M° Francesco Scalzo (violoncellista) allieteranno lo spettatore accompagnati dalla voce narrante di Renato De Rienzo e dall’amplificazione del suono delle onde del mare.