Emergenza scuole, sindacati in piazza a Pozzuoli «Chiediamo sicurezza per studenti e lavoratori»

POZZUOLI – «Serve un confronto ad horas col commissario dei Campi Flegrei, Fulvio Soccodato, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi​ e i dirigenti scolastici perché dopo gli eventi sismici sul territorio temiamo per la sicurezza dei nostri ragazzi e delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola viste le forti conseguenze dei terremoti su molti edifici» così Roberta Vannini, Pierluigi Estero e Salvatore Cosentino, rispettivamente segretaria generale della UIL Scuola e segretari regionali della UIL Campania che ieri hanno organizzato un presidio di protesta in Piazza della Repubblica a Pozzuoli «Non vorremmo che si creassero nuovi disagi, ritardi o rischi che possano ostacolare l’inizio dell’anno scolastico. Chiediamo risposte tempestive e concrete» hanno chiesto i rappresentanti sindacali.