Pozzuoli, gli sfollati sono saliti a 4.620

POZZUOLI – Sono 4.620 gli sfollati a Pozzuoli, 40 giorni dopo la scossa più forte di sempre. Secondo i dati dell’ultimo bollettino sulla crisi sismica ad oggi le ordinanze di sgombero emesse dal comune sono 660, per un totale di 2.130 nuclei familiari sgomberati. Tra le 4.620 persone attualmente sgomberate, 3.676 hanno richiesto il CAS, 95 sono ospitate in strutture alberghiere, 41 sono accolte al Palatrincone e 808 non hanno richiesto assistenza al Comune. Per quanto concerne gli aiuti economici 1.509 nuclei familiari hanno presentato domanda valida per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.676 persone, di cui 764 over 65 e 537 con disabilità.