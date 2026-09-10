POZZUOLI/ Falsi incidenti e omissioni di soccorso: tre persone denunciate dalla Polizia

POZZUOLI – Un incidente fantasma, un’omissione di soccorso e tre persone denunciate. È il bilancio delle indagini condotte dai poliziotti dell’ufficio controllo del territorio e anticrimine del commissariato di Pozzuoli. Il primo caso è emerso a seguito dell’acquisizione del referto medico di un anziano vittima di sinistro, il quale ha raccontato di essere stato vittima di un incidente durante il quale l’automobilista che ha urtato la sua vettura è scappato. Input che ha dato il via alle indagini che hanno portato gli agenti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – ad individuare e denunciare di F.C., 69 anni, indagato per omissione di soccorso.

IL FALSO – Durante il focus sugli incidenti stradali un altro caso è finito nel mirino dei poliziotti: si tratta di un falso incidente, architettato dagli autori per intascare polizze assicurative. In questa occasione due persone sono state denunciate: sono D.N., di 47 anni, e P.I., 28enne. Entrambi di Pozzuoli sono indagati per simulazione di reato, truffa e falsa testimonianza.