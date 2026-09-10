Picchia la moglie a casa e poi tenta di aggredirla in ospedale: fermato dai carabinieri

GIUGLIANO – Ha colpito la moglie con un oggetto contundente, lei è finita in ospedale. Durante il ricovero della donna nel pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano, l’uomo avrebbe preteso di entrare nell’ambulatorio, creando disordine nell’area triage. Il 39enne giuglianese avrebbe anche insultato e minacciato il personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Giugliano in Campania che hanno denunciato il 39enne per lesioni aggravate e minaccia a personale sanitario. La vittima se la caverà con 15 giorni di prognosi.