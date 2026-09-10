Spaventoso incidente a Pozzuoli: automobilista in prognosi riservata – LE FOTO

POZZUOLI – Violento scontro tra due auto nella notte in via Campana. Due sono le persone rimaste ferite, una attualmente si trova in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Fiat Panda a seguito dello schianto contro un furgone. Per soccorrere l’automobilista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare parte dell’abitacolo. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Sul posto sono giunti i mezzi del 118. Le vetture sono state sottoposte a sequestro e rimosse dal personale del Gruppo Esposito che ha provveduto al ripristino della viabilità stradale.

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