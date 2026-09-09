Bradisismo, Manzoni in consiglio comunale a Pozzuoli «Io sono pronto ad andare a Roma con la gente»

POZZUOLI – «Oggi si è svolto un Consiglio Comunale molto acceso e partecipato, un momento intenso in cui ho voluto anche dialogare direttamente con i tanti cittadini presenti in aula che chiedevano risposte ai loro problemi più urgenti. A loro ho parlato con assoluta chiarezza: o il Governo e il Parlamento recepiscono le istanze dei nostri concittadini in difficoltà, o io sono pronto ad andare a Roma. Ci andrò come Sindaco di questa comunità, con tutti gli assessori, con tutto il Consiglio Comunale e con tutti i puteolani, per pretendere rispetto e risposte immediate.» E’ quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni al termine del consiglio comunale di oggi «Che questo territorio non attende dal 31 luglio, attende da più di 40 anni. E queste risposte strutturali ancora tardano ad arrivare. Nel mio intervento ho sottolineato tanti ritardi, ma anche i meriti del Governo, che per la prima volta ha iniziato ad affrontare il tema del bradisismo. Ho rappresentato tutto il lavoro fatto in questi anni di amministrazione — non solo nell’ultimo mese — e ho illustrato tutti gli emendamenti che abbiamo allegato al Decreto Campi Flegrei. Soprattutto, ho ascoltato con attenzione e trasporto il grido d’aiuto dei cittadini presenti. Devo però fare un’amara riflessione: purtroppo, da parte della minoranza si continua a fare sola demagogia, infiammando una situazione già estremamente complicata e dando false speranze a una cittadinanza che sta vivendo una delle fasi più delicate della storia di Pozzuoli. Serve rispetto e senso di responsabilità, prima di tutto nei confronti della nostra gente. Ora è davvero arrivato il momento di superare le polemiche di parte e di lavorare tutti uniti per il bene di Pozzuoli, per arrivare ad un decreto serio e all’avvio dell’iter per la legge speciale. Dobbiamo farlo per il bene dei nostri cittadini e per la difesa del nostro territorio.»