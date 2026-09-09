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Pozzuoli

Bradisismo, diretta streaming senza audio per il consiglio comunale di Pozzuoli

Bradisismo, diretta streaming senza audio per il consiglio comunale di Pozzuoli
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato9 Settembre 2026

POZZUOLI – Il Consiglio comunale più importante dell’anno sarà trasmesso in diretta senza audio a causa di un problema tecnico. È quanto sta accadendo in questi minuti a Pozzuoli, dove i cittadini non potranno dunque seguire la delicata discussione sul tema del bradisismo. “C’è un problema di linea. Stiamo registrando tutto e sarà trasmesso successivamente” fanno sapere dalla presidenza del consiglio. Una tegola non da poco visto che il consiglio comunale di oggi era atteso da tutta la città.

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