Bradisismo, diretta streaming senza audio per il consiglio comunale di Pozzuoli

POZZUOLI – Il Consiglio comunale più importante dell’anno sarà trasmesso in diretta senza audio a causa di un problema tecnico. È quanto sta accadendo in questi minuti a Pozzuoli, dove i cittadini non potranno dunque seguire la delicata discussione sul tema del bradisismo. “C’è un problema di linea. Stiamo registrando tutto e sarà trasmesso successivamente” fanno sapere dalla presidenza del consiglio. Una tegola non da poco visto che il consiglio comunale di oggi era atteso da tutta la città.