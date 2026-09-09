Sangiuliano accusa Manzoni «Prende ordini da Napoli» La replica: «Il bradisismo non ha colore politico»

POZZUOLI – Botta e risposta a distanza tra l’ex ministro, oggi consigliere regionale di FdI, Gennaro Sangiuliano e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. Ieri mattina Sangiuliano, durante il sit-in davanti alla sede del comune in via Tito Livio, in vista del consiglio comunale di oggi, aveva detto «Chiediamo ai consiglieri di non assumere posizioni ideologiche e posizioni di schieramento come fa il sindaco di Pozzuoli. Il sindaco di Pozzuoli prende ordini dal palazzo di Santa Lucia. Personalmente invito il sindaco di Pozzuoli ad agire nell’interesse dei suoi cittadini e non nell’interesse delle bandiere politiche.»

LA REPLICA – In serata è poi arrivata la replica di Manzoni che, contattato dal nostro giornale, ha detto: «Non raccolgo la provocazione dell’ex ministro Sangiuliano. Più volte ho detto, e ne sono convinto, che per i Campi Flegrei non devono esserci bandiere né ideologie. Per questo mi auguro che gli emendamenti al decreto vengano interamente accolti dal governo e da tutti le parti politiche, così come abbiamo ribadito oggi in audizione in Commissione Ambiente a Montecitorio. Governo e Parlamento dimostrino di essere al fianco dei nostri cittadini.»