Bradisismo, il Ministro Musumeci ai consiglieri comunali di Pozzuoli «Necessario lo stato di emergenza»

POZZUOLI -«È necessario lo stato di emergenza» per Pozzuoli e i Campi Flegrei. È quanto ha fatto sapere il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci in una nota, inviata a tre consiglieri comunali, in seguito al dossier redatto dai tecnici del comune di Pozzuoli il 6 agosto agosto. Il contenuto della nota – che vi proponiamo integralmente – è stato reso noto dal consigliere Guido Iasiello durante il suo intervento questa mattina in consiglio comunale.

LA NOTA – «Gentili consiglieri, abbiamo ricevuto la vostra comunicazione del 22 agosto 2026, di cui abbiamo preso buona note – ha scritto Musumeci attraverso il proprio capo di gabinetto – la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale è necessaria per poter uscire dalla gestione ordinaria, che non è sufficiente ad affrontare la situazione dell’area flegrea al momento presente. Confidiamo, dunque, che la Regione voglia assicurare tutti i passi per le reali iniziative a questo fine. In merito a una non meglio precisata “legge speciale” per l’area, si rappresenta che essa non è, al momento, all’ordine del giorno.» La nota è stata inviata ai consiglieri Guido Iasiello, Lydia De Simone ed Enzo Figliolia.