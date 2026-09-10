POZZUOLI/ Bici elettriche e motorini a tutta velocità: il lungomare di via Napoli nella morsa degli incivili degli incivili

POZZUOLI – Bici elettriche a tutta velocità, motorini, moto di grossa cilindrata e monopattini. Il lungomare Sandro Pertini di via Napoli è sempre più terra di nessuno. Dopo il caso del bimbo investito da una bici elettrica, nulla è cambiato: sia ieri che l’altro ieri lo scenario era di totale anarchia. Giovani e giovanissimi continuano ad agire indisturbati nonostante un’ordinanza sindacale vieti la presenza, sul lungomare e nel centro storico, di mezzi elettrici e a carburante. Approfittando dell’assenza di controlli da parte della Polizia Municipale che, tra l’altro, dopo mezzanotte termina gran parte delle attività sul territorio, gli incivili scorrazzano liberamente da via Matteotti a La Pietra mettendo a repentaglio l’incolumità di bambini e adulti. Proprio come è avvenuto martedì notte quando una bici elettrica a folle velocità ha travolto e ferito un bambino di 8 anni.