Bradisismo, cresce ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 4.700

POZZUOLI – Cresce ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli. Gli ultimi dati parlano di 4.700 persone sfollate a seguito di 679 ordinanze, diffide e altri provvedimenti che hanno interessato finora 2.189 nuclei familiari che sono stati sgomberati (di questi, 160 sono rientrati a seguito di revoche o rettifiche, per un totale di 378 persone). Tra le persone attualmente sgomberate, 3.676 hanno richiesto il CAS, 95 sono ospitate in strutture alberghiere, 34 sono accolte al Palatrincone mentre 895 non hanno richiesto assistenza al Comune. Finora 1.509 nuclei familiari hanno presentato domanda valida per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.676 persone, di cui 764 over 65 e 537 con disabilità.