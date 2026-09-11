Artista bacolese selezionato per la rassegna internazionale Artbox.Projects a Zurigo

BACOLI – Salvatore Massa, artista bacolese, è stato scelto per partecipare all’importante piattaforma artistica globale Artbox.Projects di Zurigo. La rassegna lanciata nel 2015 per aiutare gli artisti a presentare e promuovere il proprio lavoro a livello internazionale. Un progetto che viaggia in tutto il mondo, fermandosi in vari punti nevralgici dell’arte per organizzare mostre d’arte che consentono agli artisti di tutto il mondo di farsi conoscere. Gli ARTBOX.PROJECTS sono aperti a tutte le nazionalità e a tutti i tipi di arte. Per ogni progetto, una giuria seleziona un certo numero di finalisti che, oltre alla presentazione digitale sugli schermi, possono esporre le loro opere originali. Le opere iscritte che non hanno ottenuto un posto in finale saranno ovviamente integrate nel progetto artistico e regolarmente mostrate in forma digitale sugli schermi per tutto il periodo della mostra.

IL RICONOSCIMENTO – Il progetto di Salvatore Massa riguarda la puglia, in particolar modo i trulli pugliesi. “Quest’opera si distingue per la sua vibrante energia cromatica e per la libertà espressiva del tratto, che restituiscono un paesaggio ricco di luce, movimento e suggestione. Le architetture, il porto e le imbarcazioni emergono attraverso pennellate dinamiche e luminose, dando vita a una visione poetica del territorio, sospesa tra realtà e interpretazione emotiva. Il superamento della selezione – si legge nella nota di superamento della selezione – rappresenta un importante riconoscimento della sensibilità artistica e della capacità di trasformare un luogo in un’esperienza visiva intensa e coinvolgente. Complimenti per questo meritato traguardo e per aver realizzato un’opera che celebra il colore, la memoria e la bellezza del paesaggio con originalità e personalità”.