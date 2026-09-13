CALCIO/ Buona la prima: poker del Rione Terra in trasferta

CANCELLO ARNONE – Inizia nel modo migliore il campionato 2026/27 del Rione Terra che si impone con un netto 4-0 sul Galasso – Delle Vittorie di Cancello Arnone, contro il Carinola. Un successo maturato nei primi 30’ di gara grazie alle reti di Dragone, Calone e Marigliano. Nel secondo tempo il poker lo firma capitan Carandente. Oltre le 4 reti, altrettante occasioni sprecate e una traversa colpita da Dragone, MVP di giornata. L’inizio è quello sperato, la strada è lunga e occorre continuare a lavorare duro.