Baia celebra Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio: una giornata intensa tra sport, identità e commozione – LE INTERVISTE

BACOLI – Il Porto di Baia si è trasformato nel cuore pulsante dello sport e della memoria flegrea. Sabato 12 settembre si è conclusa l’edizione 2026 del Memorial “Per non dimenticare mai Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio”. Una manifestazione promossa dal Nuoto Club Puteoli con il supporto di CONI, FIN Campania, Circolo Canottieri Napoli, Città di Bacoli e Centro Sportivo Libertas, capace di intrecciare agonismo, tradizione e cultura. L’evento ha vissuto momenti di intensa passione sportiva: dalle finali del torneo di pallanuoto under 18 – con la vittoria finale della compagine della Canottieri Napoli – alla gara di nuoto in acque libere sulla distanza del miglio marino, fino alla partita delle “Vecchie Glorie”. A completare il quadro, la grazia delle esibizioni di ginnastica ritmica e nuoto artistico, nonché lo storico Palo di Sapone, autentico simbolo della tradizione. A chiudere il pomeriggio è stata la rappresentazione teatrale “Uno contro Zero – La straordinaria vita di Enzo D’Angelo”, interpretata da Geremia Longobardo. Una messa in scena toccante che, unita alla proiezione di un video celebrativo con i momenti storici della carriera del campione, ha strappato lunghi applausi a tutti i presenti.

LE INTERVISTE – Di seguito, un video riassuntivo della manifestazione con le interviste ad alcuni protagonisti dell’evento. Geremia Longobardo (attore e co-ideatore) spiega come l’idea dello spettacolo “Uno contro Zero” sia nata dalla passione comune per la pallanuoto condivisa con Mario Cutolo. Grazie ai ricordi preziosi della famiglia D’Angelo, la drammaturgia di Franco Cossu e la regia di Rosario Giglio hanno portato sul palco l’anima e le gesta del fuoriclasse flegreo. Il vicesindaco di Bacoli, Mauro Cucco, ribadisce l’orgoglio dell’amministrazione nel sostenere un appuntamento ormai radicato. Sottolineando lo sforzo organizzativo della famiglia D’Angelo, ricorda come sia un dovere della città rendere omaggio a due grandi icone sportive del territorio. Marinella e Peppe D’Angelo esprimono grande soddisfazione per la riuscita del Memorial e per l’apprezzamento del pubblico verso le novità in programma. Anna D’Angelo, figlia del campione, evidenzia con commozione come lo spettacolo rispecchi fedelmente l’umanità e l’umiltà del padre, valori fondamentali da trasmettere ai giovani. L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno per continuare a custodire, nel segno dello sport e dei valori più puri, il ricordo di due indimenticabili leggende del territorio.