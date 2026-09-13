CALCIO/ Puteolana, 0-0 nel big match contro il Pomigliano

POZZUOLI – Dopo il pareggio all’esordio nel derby flegreo contro il Quarto, la Puteolana 1902 muove la classifica con il secondo pareggio della stagione. Nella giornata di ieri, infatti, i granata di Mister Ambrosino non sono andati oltre lo zero a zero casalingo contro il Pomigliano 1920. Gara equilibrata, che ha visto contrapporsi due squadre che ambiscono a vincere il campionato, giocata davanti a circa 500 spettatori presenti sugli spalti del “Domenico Conte” di Pozzuoli. Nel primo tempo si è vista maggiormente la squadra di casa, che ha colpito anche una traversa; ripresa scarna di occasioni, con le squadre che hanno pagato anche la fatica delle prime giornate calde di campionato. Per la Puteolana, domenica nuovo derby questa volta a Bacoli sul campo della Sibilla.