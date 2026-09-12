POZZUOLI/ Controlli della Polizia sul lungomare: 64 persone fermate, multa a conducente bici elettrica

POZZUOLI – Controlli della Polizia di Stato e della Municipale nelle zone della movida flegrea, in particolare a Largo Palazzine e a via Napoli, teatro del ferimento di un bambino di 8 anni travolto da una bici elettrica pirata. Il bilancio della serata conta 64 persone identificate, di cui 16 già note alle forze dell’ordine e 19 minori. Ventisette invece sono i veicoli controllati, di cui 8 sottoposti a fermo amministrativo, 17 le contravvenzioni al codice della strada e 8 carte di circolazione ritirate. Tra questi numerosi conducenti di scooter e moto sono stati sanzionati per guida senza casco. Proprio sul lungomare Sandro Pertini, i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – e gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato e sanzionato una persona che guidava una bici elettrica nonostante i divieti.