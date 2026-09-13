«Per sempre nostra Mamu» la commovente dedica nel giorno del compleanno della 16enne morta a Licola

LICOLA – «Per sempre nostra Mamu». Firmato: mamma, papà e il fratellino. Non si può non commuoversi davanti al ricordo dedicato a Manuela Chiarolanza, la 16enne morta il 26 agosto scorso in un incidente stradale in via Madonna del Pantano. Nei giorni scorsi, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 17esimo compleanno, nei pressi del luogo della tragedia è stato affisso uno striscione con sopra stampate due foto sorridenti della minore. A terra, su un tappeto verde, una composizione di rose rosse e bianche e la scritta “Manu vive”. Immagine commovente, che da giorni sta attirando l’attenzione di automobilisti e passanti, richiamati dalla presenza di decine di peluche, lettere e oggetti che ricordano la piccola Manuela.