POZZUOLI – Guasto alla condotta idrica, in alcune zone del quartiere di Monterusciello manca l’acqua. Entro le 11:30 il servizio tornerà in funzione. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Figliolia: «Ieri pomeriggio è stato segnalato da un cittadino una perdita in via Curzio Malaparte. Gli operai che sono intervenuti hanno riscontrato che la condotta aveva perdite anche in altri punti e le operazioni si sono protratte fino a tarda serata. Nella notte, per poter agire capillarmente si è dovuta interrompere l’erogazione idrica in tutta la zona. Gli operai sono al lavoro dalla scorsa notte per riparare la condotta. Sappiamo del disagio provocato, ma il guasto è stato più grande di quanto si potesse immaginare. Nel giro di due ore sarà ripristinato il corretto funzionamento».