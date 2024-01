POZZUOLI/ «Grazie ai vigili che ieri hanno inseguito i ladri che avevano rubato la mia auto a via Napoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, ieri sera a Via Napoli hanno rubato la mia auto, una lancia Y nera. Sono riusciti a metterla in moto ed è partito l’inseguimento con una pattuglia della polizia municipale che aveva sospettato che qualcosa non andasse. L’inseguimento si è concluso con il recupero del mio veicolo da parte degli agenti alla fine di via Napoli all’altezza del giornalaio ma purtroppo i malviventi sono fuggiti. Mi hanno raccontato i vigili che è stata rubata anche un’altra Panda che non sono riusciti a recuperare purtroppo e poi la mia auto che comunque era parcheggiata in una zona non sperdutissima (dopo Baia Marinella). Mi piacerebbe poter avvisare tutti in qualche modo e poi ringraziare gli agenti per quello che hanno fatto» (Chiara)