POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Lavori e caos a via Napoli: quando si tornerà alla normalità?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vi scrivo in merito ai lavori in corso in Via Cappuccini e che ad oggi, ancora non vedono una conclusione; i divieti di sosta istituiti dal comune nelle traverse adiacenti sono terminati il 7 dicembre 2023, onestamente credevo fossero legati alla loro conclusione ma mi sbagliavo. Ci sono auto parcheggiate ovunque che rendono difficoltoso il transito delle auto per non parlare dei soliti furbetti che ignorano i semafori e in più occasioni hanno causato blocchi del traffico e tanto nervosismo. Al comune lodano le operazioni di pulizia delle strade dopo le feste, cosa che dovrebbe essere normale amministrazione in ogni città civile ma evitano abilmente di informare la popolazione su fatti concreti e la fine di questi lavori dovrebbe essere uno di questi: ci sono mezzi d’opera che con i loro rumori assordanti ci costringono a vivere con le imposte chiuse, gente priva di stendere il bucato che puntualmente si impuzzolentisce dei gas di scarico prodotti da questi macchinari. Cosa fa il comune? Scena muta. Abbiamo il diritto di sapere quando la situazione tornerà alla normalità, spero possiate dare voce al mio sfogo». (Antonio)