CALCIO/ Pareggio tattico nel duello di Eccellenza: tra Puteolana e Pomigliano finisce 1-1

POMIGLIANO – In una dimostrazione di calcio tattico e strategico, Puteolana 1902 e Pomigliano hanno chiuso il primo turno di ritorno del campionato di Eccellenza con un pareggio 1-1. Un risultato che riflette il bilanciamento delle forze in campo e la tenacia di entrambe le formazioni. La Puteolana, nel primo tempo, ha manifestato una notevole incisività, tessendo trame offensive che hanno trovato nella precisione di Calone e nel gol di Guglielmo i loro momenti culminanti. Il gol di Guglielmo, frutto di un tiro calibrato, ha sottolineato l’acume tattico del team. Il Pomigliano ha risposto con una miscela di resistenza e intelligenza tattica, contrapponendo una solida difesa e colpi di scena offensivi. Il pareggio è arrivato con un calcio di rigore trasformato da Falanga a seguito di una punizione che ha messo in luce una lacuna nella difesa della flegrea.

LA GESTIONE – Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno mostrato una cauta gestione del gioco, con tentativi di rompere l’equilibrio che però non hanno trovato il segno. La Puteolana, con occasioni nitide per Prisco e Cappa, ha sfiorato il gol, ma si è scontrata con un D’Aquino in stato di grazia, capace di salvataggi decisivi. Il fischio finale ha sancito un pareggio che, se da un lato ha frustrato le ambizioni di vittoria della Puteolana, dall’altro ha confermato la solidità difensiva e la caparbia della squadra di casa. Un risultato che pone le basi per un interessante prosieguo di stagione, con la Puteolana già proiettata verso la sfida di ritorno in Coppa Italia contro l’Acerrana.

Pomigliano: D’Aquino; Liguori, Liccardi, Paolillo, Granata; Terracciano, Szafran (67’ Landolfo), D’Errico (79’ Fragiello); Falanga (75’ Affinito), Colurciello (92’ Ciccarelli), Guidone (85’ Siciliano). A disposizione: Viscardi, Di Maio, Cirillo. Allenatore: Tudisco.

Puteolana: Pirone; Calone, Amelio, Severino (68’ Battaglia), Puzone; Alvino (64’ Grezio), Vitale, Laringe; Prisco, Cappa (68’ Llama). Allenatore: De Michele.

Marcatori: 9’ Guglielmo (Puteolana), 35’ Falanga (Pomigliano).

Ammonizioni: Liccardi (Pomigliano), D’Aquino (Pomigliano).