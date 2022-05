POZZUOLI – Paura nel tardo pomeriggio di venerdì a Monterusciello dove in un incidente stradale un bambino e un adulto sono rimasti feriti. I due, nipote e zio, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in codice rosso al pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Il piccolo (8 anni) in questi minuti è stato trasferito al Santobono di Napoli; più preoccupanti invece sono le condizioni dell’uomo, che è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

L’INCIDENTE – I due viaggiavano in sella a uno scooter Suzuki lungo via Verga, nei pressi della pista ciclabile quando, per motivi ancora in caso di accertamento, sono finiti rovinosamente sull’asfalto dopo aver urtato una vettura della quale si sarebbero perse le tracce. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Municipale -diretti dal colonnello Silvia Mignone- che indagano sull’accaduto. Sequestrato lo scooter.