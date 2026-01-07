POZZUOLI/ Giunta, colpo di scena: frenata sul vicesindaco voluto da Manzoni

POZZUOLI – Quando tutto sembra fatto, arriva un nuovo colpo di scena dagli uffici di via Tito Livio, sede del comune di Pozzuoli. La nomina dei nuovi assessori – a 26 giorni dall’azzeramento della Giunta – subisce una nuova frenata. Nelle ultime ore la professionista “esterna” ai partiti locali voluta dal sindaco Manzoni avrebbe detto anche lei no. Tutto da rifare? Non proprio. Sei assessori sono da giorni pronti a ricevere i decreti, resta la settimana casella per la quale si sta lavorando in queste ore. Il nome su cui ora Manzoni ha spostato le attenzioni è quello di Maria Magliulo, a cui è stata proposta nuovamente la delega a vicesindaco. Ventisei giorni dopo l’azzeramento qualora la Magliulo accettasse entrerebbe in Giunta in quota sindaco.