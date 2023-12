POZZUOLI/ Giovane tenta il suicidio, salvato da un vicino di casa

POZZUOLI – Ieri sera, intorno alle 20, arriva al numero di emergenza del 118 una richiesta di aiuto per un 24enne che ha tentato il suicidio nei pressi di via Miliscola. Carabinieri e 118 in pochi minuti sono sul posto e trovano il ragazzo riverso a terra con un filo di antenna televisiva accanto e con un flebile respiro. Secondo le prime ricostruzioni, fatte dai genitori, il giovane, già in cura per patologia psichiatrica, avrebbe assunto farmaci in dose non terapeutica ed avrebbe tentato di impiccarsi con un cavo tv. Tempestivo nonché salvavita l’intervento di un vicino di casa allertato dalla madre del giovane che ha prontamente tagliato il cavo. Il ragazzo è stato poi stabilizzato dal 118 e trasportato al codice rosso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove le sue condizioni al momento non risultano essere gravi.