RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno direttore, vorrei segnalare un disagio che sto vivendo da una settimana. Vengo da Ischia per andare all’ospedale di Pozzuoli. Per un pullman ci vogliono 2 ore di attesa; per non parlare del pullman Pozzuoli- La Schiana che non c’è più. Ma il sindaco di Pozzuoli cosa fa?». Fabiano T.