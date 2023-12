BACOLI/ Ruba pneumatici da un’auto in sosta, arrestato un 28enne di Quarto

BACOLI – È stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e ora è in attesa di giudizio. Questa mattina a Bacoli i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli e i militari della stazione di Monteruscello hanno tratto in arresto Gennaro D’Ascia, 28enne di Quarto. I carabinieri stavano percorrendo via Virgilio quando hanno notato l’uomo intento a rubare gli pneumatici da un’auto lì parcheggiata. Il 28enne era insieme ad altri due complici che però sono riusciti a fuggire. Trovata l’auto utilizzata dai malviventi, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato attrezzatura utile allo scasso e all’apertura di veicoli. Le indagini proseguono per rintracciare i complici.