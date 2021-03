POZZUOLI – Sabato 27 marzo 2021, Palazzo Migliaresi al Rione Terra si illuminerà di giallo in occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, una malattia che colpisce le donne e che è molto dannosa per l’apparato genitale. L’illuminazione dell’edificio sarà il segno dell’adesione dell’amministrazione comunale di Pozzuoli all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi – L’Italia si illumina di giallo”, promossa dal Team Italy della Worldwide Endomarch, una marcia mondiale che si tiene ogni anno nel mese di marzo. L’obiettivo è di informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica e invalidante. Si stima che una donna su dieci ne soffra: tre milioni di donne in Italia e più di 175 milioni in tutto il mondo. Una malattia che, pur essendo ampiamente diffusa in età fertile, non è comunemente conosciuta. Spesso è diagnosticata con un ritardo che va dai cinque ai sette anni, tempo in cui la malattia progredisce, aggravando notevolmente lo stato di salute di molte donne. I sintomi riguardano dolori pelvici e lombari invalidanti, stanchezza cronica, dismenorrea, dispareunia, problemi intestinali, problemi urologici e infertilità. La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa anche sì che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura.