POZZUOLI/ Giochi Matematici del Mediterraneo: 4 alunni dell’IC3 “Rodari-Annecchino” alla finale nazionale

POZZUOLI – Gli alunni dell’IC3 “Rodari-Annecchino” hanno partecipato alla finale di Area del concorso “Giochi Matematici del Mediterraneo” organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica e per la valorizzazione delle eccellenze. L’Istituto di Pozzuoli è stato rappresentato da 15 alunni della scuola primaria e 8 studenti della scuola secondaria di primo grado. Ogni allievo si è impegnato con serietà in ogni fase di questa avventura, evidenziando un grande desiderio di mettersi in gioco: tutti hanno ottenuto ottimi risultati. Infatti, quattro alunni dell’IC3 “Rodari-Annecchino” si sono classificati al primo posto, guadagnando il pass per la finale nazionale che si terrà a Palermo nel mese di maggio; 2 si sono classificati al secondo posto e 2 al terzo posto.