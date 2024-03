POZZUOLI/ Cadono calcinacci da una palazzina popolare a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Cadono calcinacci da una palazzina a Monterusciello. E’ accaduto poco dopo le 7 di ieri mattina (lunedì 11 marzo) in via Antonio De Curtis, in un complesso di palazzine popolari di proprietà del comune di Pozzuoli. Qui diverse parti di un cornicione si sono staccate dall’ultimo piano di un edificio finendo nel cortile. Fortunatamente, al momento del crollo, non si trovava nessuno nella zona sottostante. L’area interessata è stata interdetta al pubblico in attesa di interventi di messa in sicurezza dell’intero edificio.

LE FOTO