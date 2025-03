POZZUOLI/ Genovese rilancia il bilancio «Risponde alle esigenze dei nostri cittadini»

POZZUOLI – «Martedì scorso, con grande soddisfazione, abbiamo approvato il bilancio di previsione del Comune di Pozzuoli per l’annualità 2025. Un bilancio che, come sempre, risponde alle esigenze dei nostri cittadini e alle sfide che la nostra comunità deve affrontare. Il bilancio di previsione non è un semplice strumento di programmazione, ma rappresenta un tassello fondamentale per proseguire nel raggiungimento degli obiettivi che questa Amministrazione si è prefissata di realizzare e per affrontare le difficoltà che in quest’ultimo anno ci siamo trovati a dover fronteggiare a causa dell’intensificarsi della crisi bradisismica. Desidero ringraziare di cuore tutti i membri della Commissione Bilancio che ho l’onore di presiedere e la Dirigente al ramo finanziario per la sempre proficua e leale collaborazione». È quanto fa sapere il presidente della commissione bilancio del comune di Pozzuoli, Leandro Genovese che elenca una lunga serie di “punti più rilevanti” del bilancio approvato dalla maggioranza Manzoni.

I PUNTI – Tra questi ci sono: l’aumento di 500 pacchi alimentari per le famiglie che si trovano in difficoltà, grazie a fondi di bilancio destinati al supporto sociale; l’esenzione della TARI per le famiglie in difficoltà economica; 50mila euro destinati alle politiche giovanili, fondi per la progettazione al fine di risolvere il problema delle edicole; l’acquisto di defibrillatori per avviare il progetto “Città Cardioprotetta”. «Nonostante un taglio di 1 milione di euro dai trasferimenti del governo sulle politiche sociali, siamo riusciti a garantire i servizi essenziali attraverso il bilancio comunale, senza ridurre l’offerta a chi ha più bisogno. – ha aggiunto Genovese – Dopo aver assunto circa 50 persone nel 2024, ci prepariamo, nel 2025, a bandire ulteriori decine di posizioni, tra cui 19 assistenti sociali e 24 vigili part-time, per rafforzare i servizi pubblici e la sicurezza della nostra città. Questi sono solo alcuni dei punti salienti di un bilancio che mira a garantire il benessere, la sicurezza e il sostegno alle fasce più vulnerabili della nostra comunità. Concludo ribadendo l’impegno di tutta l’Amministrazione – Sindaco, Assessori e i colleghi Consiglieri – a proseguire su questa strada, con trasparenza, attenzione e responsabilità.»