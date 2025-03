POZZUOLI/ Aumento canoni alloggi popolari, appello al sindaco “Tu puoi fare qualcosa”

POZZUOLI – Dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo regionale per la definizione dei canoni di locazione e tanti cittadini hanno ricevuto bollettini con aumenti anche del 200-300%. Errori di calcolo a parte, si tratta spesso di rincari fortemente impattanti visto che, nella maggioranza dei casi, la platea degli assegnatari è composta da pensionati, dipendenti a basso reddito, persone con disabilità disoccupati, lavoratori precari già duramente colpiti dalla perdita del potere d’acquisto dovuto all’impennata dell’inflazione degli anni scorsi. La cosa è ancora più inaccettabile nel quartiere di Monterusciello, costituito da edifici in prefabbricati pesanti, approntati in seguito alla crisi bradisismica dell’82-84 per un uso temporaneo e che a distanza di 40 anni sono ancora lì ed in gran parte versano in condizioni fatiscenti, anche a causa di una manutenzione decisamente insufficiente per non dire pessima. – è quanto fa sapere con una nota il Movimento 5 Stelle di Pozzuoli – Dopo un confronto avuto con la regione, il Sindaco Manzoni ha annunciato di essere riuscito ad ottenere per gli alloggi di Monterusciello un ulteriore abbattimento degli aumenti, che però non è stato ancora ufficializzato. Come M5S Pozzuoli, insieme al nostro portavoce Antonio Caso, abbiamo chiesto al Sindaco Manzoni di intervenire anche sull’indice del valore locativo in modo da contrastare gli aumenti su tutti i tipi di alloggi. Tale indice oggi è impostato al valore massimo di 3,5%, ma, come prevede la legge regionale, è facoltà del Comune scegliere un valore più basso con conseguente diminuzione dei rincari. Aggiornare i canoni è anche comprensibile poiché non lo si faceva da oltre 20 anni, ma gli aumenti devono essere ragionevoli e progressivi, tenendo in forte considerazione la tipologia degli immobili ed il loro stato manutentivo. Sarebbe cosa buona e giusta vincolare poi le maggiori entrate per migliorare le attività di manutenzione. In ogni caso, è necessario dare quanto prima delle risposte ai cittadini che ad oggi non sanno cosa fare.