POZZUOLI – E’ Gennaro Pastore, consigliere comunale eletto con la “Uniti per Pozzuoli” il nuovo presidente della Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo. La nomina è arrivata attraverso decreto a firma del sindaco Vincenzo Figliolia dopo le dimissioni dell’ex presidente Vincenzo Daniele. Insieme a Pastore compongono la commissione il segretario Nicola della Grottella, il luogotenente della municipale Leonardo Terrin, Armando Di Fraia dell’Asl Napoli 2 Nord, il geometra Giovanni Della Mura in qualità di dirigente Utc, l’Architetto Paolo Carnicchiara in rappresentanza dei vigili del fuoco e l’architetto Paola Lembo, esperta in elettrotecnica.