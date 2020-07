POZZUOLI – Sono terminati, dopo un anno, i lavori allo svincolo della SS7 Quater di via Brancati, chiuso il 19 agosto del 2019 in seguito a una voragine che si aprì sul manto stradale.. Sulla rampa, ad unica corsia attraverso la quale si accede al quartiere di Monterusciello, sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza dei luoghi che hanno riguardato il riempimento della grossa cavità rinvenuta al di sotto del manto stradale, la ripavimentazione dell’intero tratto, la sostituzione dei guard rail e il rifacimento della segnaletica, oltre al diserbamento di tutta l’area.

I RITARDI – «Purtroppo, per l’emergenza covid, la ditta incaricata si è dovuta fermare per qualche mese, per cui l’intervento ha subito un ritardo inevitabile, protraendo ancora oltre la chiusura. Quel che conta, però, è che ora possiamo annunciare la riapertura al transito veicolare della rampa che torna nuovamente al servizio di quanti vivono in questa zona di Monterusciello» ha commentato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.