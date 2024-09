POZZUOLI/ Gelo tra assessore e consiglieri in un gruppo di maggioranza

POZZUOLI – Non si parlano da almeno due mesi al netto di qualche saluto tra i corridoi degli uffici comunali. È calato il gelo tra i consiglieri Carlo Morra e Manuela D’Amico di Spazio Flegreo e l’assessore Vittorio Festa . Il motivo? Punti di vista differenti su alcune azioni messe in atto nel recente passato che, complice qualche malalingua, hanno portato a una situazione alquanto imbarazzante visto che Festa rappresenta in Giunta proprio i due consiglieri. Tra le cause concrete della frattura ci sarebbe la bocciatura del progetto dell’asilo nido che la D’Amico aveva tanto a cuore e la posizione di Festa all’interno del gruppo consiliare. Lo storico preside, infatti, sarebbe stato accusato di essersi “appiattito” su posizioni dettate dal sindaco Manzoni. In sintesi «Sono l’assessore del sindaco, non del gruppo Spazio Flegreo» le parole che gli sarebbero state attribuite.

L’APERTURA – Una narrazione che lo stesso assessore, impegnato per tutta l’estate nella messa in sicurezza delle scuole, ha respinto con fermezza. «Io sono un primo eletto, consigliere dimissionario e rispondo solo a Spazio Flegreo. Da parte mia c’è la speranza che questa freddezza lasci spazio a un confronto diretto e trasparente che possa mettere fine a questa situazione. Attendo una loro chiamata, siamo tutti ottime persone, sono disponibile al confronto». Nel frattempo, in attesa di una riconciliazione tra le parti, incombe il nuovo rimpasto di Giunta.

