Torna la moda a Pozzuoli con «Arrichiello Fashion Week»: al via la quarta edizione

POZZUOLI – Torna con la quarta edizione la kermesse «Arrichiello Fashion Week», appuntamento di moda che va in scena ad Arco Felice.

Dal 26 al 28 settembre, ci saranno tre giorni dedicati alla moda con sfilate che inizieranno alle 17 in diretta live su Instagram e Facebook. Una kermesse cresciuta negli anni e con tantissimi partner (dopo ti mando elenco ). Il 28 ci sarà il final show con la sfilata di Elisabetta Franchi alle 18 ed il lancio di una capsule Luxury collection by Elena Arrichiello fatta di abiti con dettagli di cristalli micro paillettes per renderli unici, esclusivi e rigorosamente sartoriali. A seguire un after party con dj.

