POZZUOLI/ Gaia massacrata di botte, il suo ex resta in carcere

POZZUOLI – Il Gip di Napoli, Leda Rossetti, ha convalidato l’arresto di A.C., il 36enne che sabato notte ha massacrato con calci e pugni l’ex compagna Gaia Caputo, 26enne madre di suo figlio. L’uomo è accusato di accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Durante l’udienza di convalida svolta ieri nel carcere di Poggioreale ha risposto a tutte le domande del Gip che ha confermato la misura cautelare nel carcere di Poggioreale. A.C., secondo quanto ricostruito, dopo aver raggiunto a Pozzuoli la donna, l’ha picchiata e poi ha tentato di scaraventarla giù dal belvedere. Nella stessa notte, poi, lo stesso aggressore è stato bersaglio di ignoti che hanno dato alle fiamme la sua auto, un’Audi RS Q3, ed esploso colpi di pistola contro la sua concessionaria in via Ripuaria, a Varcaturo. Le indagini sull’ennesimo caso di violenza di genere sono condotte dai carabinieri del NORM della Compagnia di Pozzuoli che all’alba di sabato hanno arrestato il 36enne.