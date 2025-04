POZZUOLI/ Vandali distruggono e rimuovono il cartello di solidarietà per Gaia

POZZUOLI – Il cartello affisso in segno di solidarietà per Gaia, la donna massacrata di botte sul Belvedere di Pozzuoli, è stato distrutto e sradicato da alcuni giovani nell serata di ieri. Un gesto bevero e brutale, avvenuto poche ore dopo il messaggio lanciato a favore della 26enne vittima del suo ex compagno. Gli autori sono tre giovani, giunti sul Belvedere a bordo di un’auto KIA. Resta da capire se si tratta di persone vicine ai protagonisti della vicenda o di vandali che hanno agito col solo spirito di arrecare danni.