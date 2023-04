POZZUOLI/ Furto di energia elettrica, arrestato il proprietario del ristorante “Tenuta Tre Piccioni”

POZZUOLI – Un allaccio abusivo alla rete pubblica. E un danno totale di 152mila euro. Questa la scoperta fatta dai carabinieri della stazione di Licola, che hanno arrestato per furto di energia elettrica il 29enne Emilio Cerqua di Giugliano, proprietario del ristorante “Tenuta Tre Piccioni”. I militari hanno controllato, insieme al personale specializzato dell’Enel, il locale di via Trepiccioni di cui il 29enne è proprietario. Dagli accertamenti è stato accertato il furto di energia per una danno complessivo stimato di oltre 150mila euro. L’arrestato è in attesa di giudizio.