BACOLI/ Nuove scoperte nell’antica città sommersa di Baia – LE FOTO

BACOLI – Nuove scoperte alla Città Sommersa di Baia. Sul fondale marino sono emersi una colonna di marmo rosato (chiamato Portasanta) e un meraviglioso pavimento. Il ritrovamento è stato fatto tra le Terme del Lacus ed il Ninfeo di Punta dell’Epitaffio. Una isolato pari ad oltre 80 metri con una pavimentazione in opus sectile marmoreo, in alternanza cromatica con lastre in marmo bianco o grigio, riconducibile ad età Tardoantica. Nella stessa area, nel 2013, fu riportata alla luce una scultura riconosciuta come la statua di Apollo. L’antica città romana di Baia, sommersa nei secoli dal fenomeno del bradisismo, custodisce resti di domus e ville, terme, mosaici e testimonianze straordinarie.

PARLA IL SINDACO – «Ringrazio il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ed il direttore Fabio Pagano, per l’attenzione rivolta a questi luoghi magici. Tra le meraviglie d’Italia; uno dei Parchi Archeologici Sommersi più importanti al mondo. Insieme, puntiamo al turismo di qualità», il commento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.