POZZUOLI/ Il bradisismo all’attenzione del Governo: agevolazioni per la ristrutturazione degli edifici

POZZUOLI – Grazie ad un ordine del giorno presentato del deputato Francesco Emilio Borrelli, su iniziativa comune concordata con il sindaco Gigi Manzoni e l’assessore al Governo del Territorio Giacomo Bandiera, le zone colpite dal bradisismo avranno ancora la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito per la ristrutturazione degli edifici. L’ordine del giorno, che ha ottenuto il parere favorevole del Governo ed è stato votato dalla stragrande maggioranza della Camera dei Deputati, impegna il Governo ad inserire la misura nella prossima legge di settore in tempi brevi. «É un grande passo avanti per il nostro territorio, realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione tra i diversi livelli di governo, in piena sinergia istituzionale, nell’interesse dei Campi Flegrei», ha dichiarato il sindaco Manzoni.