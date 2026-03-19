POZZUOLI/ Furto da 2,50 euro al supermercato: ladra ripresa dalle telecamere, il video pubblicato su Facebook

POZZUOLI – Ha infilato una confezione di strofinacci nella borsa e si è diretta verso la cassa per pagare un pacco di carta igienica. Il furto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza di un supermercato di Monterusciello, mentre il video è finito su Facebook.

LA DENUNCIA – “Non sono solita a mettere video del genere e mi dispiace. – ha scritto la figlia del titolare – oggi a lavoro è successo ciò che vedete, volevo avvisare alla signora qui che se non dovesse tornare e riportare l’oggetto rubato o pagarlo prenderò provvedimenti mettendo numero di targa dell’auto e macchina. Se non avete possibilità di pagare uno straccio di 2,50 ci sono altrI di meno, ma fare un gesto del genere non è bello per noi che lavoriamo e per la sua dignità. Vorrei anche specificare che la signora in questione è stata presa completamente di faccia dalle telecamere interne e esterne macchina compresa e che se entro due giorni non dovesse farsi viva provvederò a denunciare”.