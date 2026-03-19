Minori scoperti a giocare “bollette” in una sala scommesse a Pozzuoli: maxi multa per il titolare

POZZUOLI – E’ costata una multa salatissima ad un imprenditore di Pozzuoli, la presenza di alcuni ragazzini (tutti minorenni) scoperti a giocare all’interno della sua sala scommesse. A seguito di un controllo effettuato dagli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli insieme alla Polizia Municipale, è stata elevata una sanzione di seimila e seicento euro nei confronti del titolare della licenza. I minori, invece, sono stati identificati e riaffidati ai genitori. Durante i controlli, effettuati in particolare nella zona di Arco Felice, sono state identificate 92 persone, di cui 22 con pregiudizi di Polizia e sono stati controllati 33 veicoli.